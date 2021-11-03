Итальянские пловцы забрали у россиян мировой рекорд в эстафете

Сборная России завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в комбинированной эстафете 4x50 метров.

В составе нашей команды выступали Климент Колесников, который ранее сегодня выиграл золото на "полтиннике" на спине, а также Олег Костин, Владимир Морозов и Владислав Гринев. Парни финишировали с результатом 1.30,79.

Победу одержали итальянцы, которые обновили рекорд мира, Европы и соревнований - 1.30,14. Предыдущее достижение принадлежало сборной России и было установлено на ЧЕ в Копенгагене в 2017 году.

Третье место занял квартет из Нидерландов (1.32,16).