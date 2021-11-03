Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай в Межконтинентальном кубке

Сборная России по пляжному футболу во втором матче группового раунда Межконтинентального кубка переиграла Парагвай - 8:7.

Начало матча сложилось для действующих чемпионов мира крайне удачно. К исходу третьей минуты счет был 4:0 в пользу подопечных Михаила Лихачева. Голами отметились Федор Земсков, Юрий Крашенинников, Денис Пархоменко и Андрей Котенев. Итог первого периода - 5:2. Еще один мяч на счету Артура Папоротного.

Второй отрезок встречи завершился вничью - 2:2. У россиян точными ударами отметились Земсков и Борис Никоноров.

Когда на 26-й минуте встречи Земсков оформил хет-трик, то могло показаться, что победа у россиян уже в кармане. Но после удаления Никанорова парагвайцы сумели сумели сократить отставание до минимума - 8:7, есть вторая победа.