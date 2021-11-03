Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Шахтером" в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" в матче группового раунда Лиги чемпионов одолел "Шахтер" - 2:1. Победу испанскому клубу принес дубль Карима Бензема.

После неудачного старта в турнире "Реал" не имел права на очередную осечку. Дома мадридцы принимали "Шахтер", который пока набрал всего одно очко.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Автором гола стал Карим Бензема. Этот мяч стал тысячным для "Реала" в Лиге чемпионов.

В конце первой половины встречи Фернандо сравнял счет. А решающий гол был забит на 61-й минуте, и его автором снова стал Бензема. После этой победы "Реал" набрал 9 очков и на данный момент возглавил группу.

В другой группе "Милан" и "Порту" сыграли вничью - 1:1.