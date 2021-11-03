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03.11.2021 01:16
Рубрика: Спорт

Дубль Роналду спас "МЮ" от поражения в матче с "Аталантой"

Текст: Артур Нанян
"Манчестер Юнайтед" спасся от поражения в гостевом матче с "Аталантой" на последних минутах: ничью англичанам принес гол Криштиану Роналду - 2:2.
Фото: AP Photo/Luca Bruno Фото: AP Photo/Luca Bruno
Фото: AP Photo/Luca Bruno

Итальянская команда дважды вела в счете в этой встрече, но победы так и не добилась. У хозяев отличились Йосип Иличич с Дуваном Сапатой, а полузащитник сборной России Алексей Миранчук так и не появился на поле.

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov
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В свою очередь, у "Юнайтед" оба гола в свой актив записал Роналду. К слову, португалец забил 126-й мяч за "красных дьяволов", и сравнялся по этому показателю со своим нынешним главным тренером Уле Гуннаром Сульшером.

В параллельной встрече группы "F" испанский "Вильярреал" обыграл дома "Янг Бойз" - 2:0. В этом квартете лидируют "МЮ" и "Вильярреал", набравшие по семь очков. Далее идут "Аталанта" (пять очков) и "Янг Бойз" (три).

В остальных матчах вторника в Лиге чемпионов были зафиксированы следующие результаты: "Динамо" Киев - "Барселона" - 0:1, "Бавария" - "Бенфика" - 5:2, "Севилья" - "Лилль" -1:2, "Вольфсбург" - "Зальцбург" - 2:1.

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