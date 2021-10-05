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05.10.2021 21:26
Рубрика: Спорт

Видео: Нурмагомедов провел дуэль взглядов с Роналду

Текст: Максим Домчев

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото и видео своей встречи с португальским нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Звезды ММА и футболу устроили дуэль взглядов.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Криштиану Роналду прождал 7 часов и не смог заправить свой Bentley

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил два матча чемпионата Англии по футболу. Звезда ММА встретился с легендами "МЮ" сэром Алексом Фергюсоном и португальцем Криштиану Роналду.

Нурмагомедов и Роналду устроили совместную фотосессию, после чего провели импровизированную дуэль взглядов и даже немного поборолись. Видео боец разместил на своей страниц в Instagram.

Россиянин - большой поклонник Роналду, который, по его мнению - лучший футболист мира. Ранее он посещал матчи "Реала", за который играл португалец и спортсмены часто общались.

"Он лучший на свете. Продолжай делать свое дело, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру", - написал Нурмагомедов.

Спорт Криштиану Роналду Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов