Видео: Нурмагомедов провел дуэль взглядов с Роналду

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото и видео своей встречи с португальским нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Звезды ММА и футболу устроили дуэль взглядов.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил два матча чемпионата Англии по футболу. Звезда ММА встретился с легендами "МЮ" сэром Алексом Фергюсоном и португальцем Криштиану Роналду.

Нурмагомедов и Роналду устроили совместную фотосессию, после чего провели импровизированную дуэль взглядов и даже немного поборолись. Видео боец разместил на своей страниц в Instagram.

Россиянин - большой поклонник Роналду, который, по его мнению - лучший футболист мира. Ранее он посещал матчи "Реала", за который играл португалец и спортсмены часто общались.

"Он лучший на свете. Продолжай делать свое дело, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру", - написал Нурмагомедов.