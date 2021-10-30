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30.10.2021 12:36
Рубрика: Спорт

Каких событий ждать в баскетбольной Единой лиге в ноябре

Текст: Илья Трисвятский
В последней декаде ноября сборная России по баскетболу проведет матчи квалификации ЧМ-2023, поэтому в календаре Единой лиги наступит пауза. Но и за три недели месяца в турнире ожидается ряд знаковых событий, большинство из которых связано с индивидуальными статистическими достижениями игроков ведущих клубов.
Форвард ЦСКА Никита Курбанов вплотную приблизился к рубежу в 2000 набранных очков за карьеру в Единой лиге. Фото: Михаил Сербин/РИА Новости Форвард ЦСКА Никита Курбанов вплотную приблизился к рубежу в 2000 набранных очков за карьеру в Единой лиге. Фото: Михаил Сербин/РИА Новости
Форвард ЦСКА Никита Курбанов вплотную приблизился к рубежу в 2000 набранных очков за карьеру в Единой лиге. Фото: Михаил Сербин/РИА Новости

В списке лучших бомбардиров за всю историю интернационального турнира (сейчас в нем участвуют восемь российских команд и четыре зарубежные) безоговорочное лидерство у Алексея Шведа, перешедшего летом из БК "Химки" в ЦСКА - 3305 очков. Далее идут Виталий Фридзон (клуб в прошлом "Зенит" СПб, но пока без контракта) - 2641, Семен Антонов (ЦСКА) - 2360, француз Нандо Де Коло (экс-ЦСКА) - 2296, а вот у форварда столичных армейцев Никиты Курбанова на лицевом счету 1968 очков. "Красно-синие" 1 ноября встречаются на выезде с эстонским "Калевом", 7-го числа в гостях сыграют с казанским УНИКСом. Так что Курбанов за пару матчей вполне может покорить рубеж в две тысячи ровно набранных очков за карьеру в Единой лиге.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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По общему числу проведенных в турнире игр все тот же Курбанов идет на втором месте (292), уступая только Фридзону (294). Никита наверняка в ноябре догонит Виталия, который официально карьеру не завершал и не исключено, что может трудоустроиться в какую-либо команду Единой лиги по ходу сезона.

Существует еще более подробный, чем число проведенных матчей, показатель загруженности баскетболиста в Единой лиге - общее число проведенных на площадке минут чистого игрового времени. Здесь пока лидирует Сергей Моня (экс-"Химки"), который в том же положении, что и Фридзон - без клуба. У Мони 6317 "с хвостиком" минут, а у идущего на второй месте Антонова - 6243. Разницу в 74 минуты Семен вряд ли покроет в ноябре (максимум возможного - 80, если без овертаймов), но приблизится к Моне уже на расстояние своей стандартной загрузки на 1-2 матча.

Есть в Единой лиге статистические номинации, где на первом месте располагаются действующие зарубежные игроки. Например, 207-сантиметровый Латвией Марекс Мейерис, выступавший за рижский ВЭФ в период 2014-2019, последние сезоны защищает цвета "Пармы" из Пермского края. У прибалта на данный момент 399 подборов в нападении. Юбилейного действия под щитом соперника следует ждать уже 1 ноября, когда "Парма" во дворце спорта "Молот" примет УНИКС.

В чемпионате лидируют: ЦСКА - 4 победы - 0 поражений, "Автодор" (Саратов) - 3-1, УНИКС (Казань) - 3-1, "Астана" (Казахстан) - 2-1, "Зенит" (Санкт-Петербург) - 2-1.

Где будем смотреть

31 октября, воскресенье

"ТВ Старт"

17.00. "Зелена-Гура" (Польша) - "Цмоки-Минск" (Беларусь). Прямая трансляция.

1 ноября, понедельник

"МАТЧ! Страна"

17.30. "Парма" (Пермский край) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

15.30. "Енисей" (Красноярск) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

17.30. "Парма" (Пермский край) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция.

20.00. "Калев" (Эстония) - ЦСКА. Прямая трансляция.

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