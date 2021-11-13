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13.11.2021 18:05
Рубрика: Спорт

Сборная России проиграла Швеции на Кубке Карьяла

Текст: Максим Домчев

Сборная России по хоккею потерпела второе поражение на Кубке Карьяла. В субботу команда, которой руководит Сергей Зубов встречалась с командой Швеции.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина

После поражения на старте турнире от финнов в сборной России произошла рокировка - вместо Олега Браташа главный тренером команды стал Сергей Зубов.

Счет в матче был открыт в самом конце первого периода. Антон Бенгтссон сумел пробить голкипера россиян Ярослава Аскарова. В начале второй 20-минутки сборная России сравняла счет.

16-летний Матвей Мичков, находясь за воротами шведов, сумел в стиле "лакросс" забросить шайбу, став самым юным автором гола за сборную в истории отечественного хоккея. Вскоре Карл Клингберг вывел шведов вперед, но Артем Галимов снова восстановил равенство.

Опытный Антон Ландер вывел Швецию вперед, а в третьем периоде Клингберг установил окончательный результат - 4:2.

После двух матчей россияне не имеют набранных очков. В заключительном матче в воскресенье они сыграют против чехов, которые также дважды уступили.

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