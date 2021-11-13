Сборная России проиграла Швеции на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею потерпела второе поражение на Кубке Карьяла. В субботу команда, которой руководит Сергей Зубов встречалась с командой Швеции.

После поражения на старте турнире от финнов в сборной России произошла рокировка - вместо Олега Браташа главный тренером команды стал Сергей Зубов.

Счет в матче был открыт в самом конце первого периода. Антон Бенгтссон сумел пробить голкипера россиян Ярослава Аскарова. В начале второй 20-минутки сборная России сравняла счет.

16-летний Матвей Мичков, находясь за воротами шведов, сумел в стиле "лакросс" забросить шайбу, став самым юным автором гола за сборную в истории отечественного хоккея. Вскоре Карл Клингберг вывел шведов вперед, но Артем Галимов снова восстановил равенство.

Опытный Антон Ландер вывел Швецию вперед, а в третьем периоде Клингберг установил окончательный результат - 4:2.

После двух матчей россияне не имеют набранных очков. В заключительном матче в воскресенье они сыграют против чехов, которые также дважды уступили.