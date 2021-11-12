Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина

Сборная России стартовала на первом этапе Евротура, финском Кубке Карьяла. В дебютном матче на "Хартвалл Арене" в Хельсинки команда, возглавляемая Олегом Браташом, уступила хозяевам льда - 0:3.

Сборная России привезла на турнир экспериментальный состав с большим количеством кандидатов на поездку на молодежный чемпионат мира в декабре. Среди них - 16-летний Матвей Мичков, который стал самым молодым хоккеистом, сыгравшим за национальную команду в истории российского хоккея, обойдя Александра Овечкина.

Финны, наоборот, на домашний этап Евротура собрали всех сильнейших в Европе. Неудивительно, что игра сразу пошла с их преимуществом, которое материализовалось во втором периоде в две шайбы. В третьем хозяева добавили еще одну. Первые два гола были забиты финнами в большинстве.