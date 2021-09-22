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22.09.2021 17:03
Рубрика: Происшествия

Тренер Хохлов требует от Facebook 150 млн рублей за дискриминацию

Текст: Иван Петров
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Сумма компенсации, которую требует от соцсети Facebook главный тренер волгоградского "Ротора", а в прошлом футболист сборной России Дмитрий Хохлов, составляет 150 миллионов рублей.

Facebook заблокировал аккаунты немецких ковид-диссидентов

Хохлов подал в суд на Facebook из-за того, что соцсеть стала блокировать любое упоминание фамилии спортсмена, принимая ее за пренебрежительное обозначение украинцев.

Необычный иск 5 октября начнет рассматривать Солнцевский районный суд Москвы. К ним уже поступило исковое заявление Хохлова к Facebook Inc. Как рассказали в суде, в нем тренер просит обязать ответчика разблокировать все упоминания фамилии истца в постах и комментариях в принадлежащей ответчику соцсети Facebook, а также выплатить в качестве компенсации вышеуказанную сумму.

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