Тренер "Ротора" Хохлов подал в суд на Facebook из-за блока его фамилии

Главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую корпорацию Facebook. Дело в том, что фамилия экс-футболиста сборной России созвучна с пренебрежительным обращением к гражданам Украины, из-за этого пользователи, упоминая ее, попадают в блокировку.

Хохлов признался, что он и его окружение не могут полноценно пользоваться Facebook и Instagram с конца весны этого года.

"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", - приводит слова Хохлова "Октагон".

Заявление направлено в Солнцевский суд Москвы и уже состоялось предварительное заседание. По данным издания, в иске содержится требование запретить ответчику совершать в отношении Хохлова определенные действия, также истец требует от ответчика компенсацию морального вреда.

Следующее заседание по этому делу состоится 5 октября.