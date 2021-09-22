Новости

Тренер Хохлов требует от Facebook 150 млн рублей за блокировку фамилии 17:03
Спецборт МЧС России доставил в Лаос с вакцинами Спутник 16:56
Политолог Алексей Мартынов: Все электоральные процедуры в скором времени уйдут в онлайн 16:52
Минэкономики ФРГ: РФ выполняет все обязательства по поставкам газа 16:40
Популяционный иммунитет к гриппу оказался понижен из-за коронавируса 16:31
Россияне описали идеальный загородный дом 16:20
Зеленский досрочно вернется в Киев из Нью-Йорка после покушения на своего помощника 16:16
В 2022 году трудоустроиться в РФ иностранцы смогут через мобильное приложение 16:15
Полиция Австралии резиновыми пулями разогнала протесты против локдауна 16:07
Глава ЦБ: Жилье с начала пандемии подорожало на 39% 15:58
Готовится сериал о Павле Дурове и создании "ВКонтакте" и Telegram 15:54
Тренер "Ротора" Хохлов подал в суд на Facebook из-за блока его фамилии 15:53
В Италии начался сбор подписей за референдум против введения ковид-паспортов 15:48
Матвиенко: Сенаторы проведут мониторинг применения закона об иноагентах 15:45
Россияне оценили возможности дистанционного профпереобучения 15:38
Матвиенко: Технология онлайн-голосования будет развиваться 15:27
Офицеры РФ инспектируют военный объект в Словакии 15:24
Путин и Драги обсудили Афганистан и саммит "двадцатки" 15:24
Мантуров призвал разработать меры по борьбе с контрафактом детских товаров 15:09
Режиссер Андрей Звягинцев вышел из комы 15:08
Песков отметил экзальтированность ряда украинских политиков 15:04
В Москве пенсионер убил бывшую жену своего сына 15:02
Памфилова: Онлайн-голосование будет развиваться на единой платформе 15:00
Ракова: Доля штамма "Дельта" в Москве достигла 100 процентов 14:41
"Вечные" стали в РФ первым фильмом вселенной Marvel с рейтингом "18+" 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 15:53
Рубрика: Спорт

Тренер "Ротора" Хохлов подал в суд на Facebook из-за блока его фамилии

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую корпорацию Facebook. Дело в том, что фамилия экс-футболиста сборной России созвучна с пренебрежительным обращением к гражданам Украины, из-за этого пользователи, упоминая ее, попадают в блокировку.

Фото: iStock
Facebook разрешил отдельным пользователям не соблюдать правила соцсети

Хохлов признался, что он и его окружение не могут полноценно пользоваться Facebook и Instagram с конца весны этого года.

"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", - приводит слова Хохлова "Октагон".

Заявление направлено в Солнцевский суд Москвы и уже состоялось предварительное заседание. По данным издания, в иске содержится требование запретить ответчику совершать в отношении Хохлова определенные действия, также истец требует от ответчика компенсацию морального вреда.

Следующее заседание по этому делу состоится 5 октября.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Общество СМИ и соцсети Происшествия Правосудие Суд Компании Информационные технологии Facebook Спортивные организации Футбольные клубы "Ротор"