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18.09.2021 21:17
Рубрика: Спорт

"Краснодар" в Грозном всухую обыграл "Ахмат"

Текст: Максим Домчев
Краснодар" на выезде переиграл "Ахмат" в матче восьмого тура РПЛ - 2:0. В составе победителей отметились Реми Кабелла и Владимир Ильин.
Фото: Маргарита Полякова/РГ Фото: Маргарита Полякова/РГ
Фото: Маргарита Полякова/РГ

"Краснодар", из-за травм игроков испытывающий серьезные проблемы с составом, в восьмом туре проводил гостевой матч против "Ахмата". Команды в первом тайме создавали острые моменты, но отличиться сумели гости: на 41-й минуте Реми Кабелла отправил мяч впритирку со штангой. В роли ассистента выступил воспитанник клуба Эдуард Сперцян.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Незадолго до перерыва мяч в ворота своего бывшего клуба отправил нападающий Владимир Ильин, которому ассистировал Кабелла.

Во втором тайме забитых мячей не было. "Ахмат" на 65-й минуте встречи остался вдесятером после удаления Зорана Нижича. Отправился со скамейки и бурно выражавший свои эмоции наставник "Краснодара" Виктор Ганчаренко, который не сможет руководить командой в следующем туре.

"Краснодар" с 13-ю очками располагается на пятой строчке в таблице, "Ахмат" - 11-й с девятью очками.

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