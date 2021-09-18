"Крылья Советов" одержали победу над "Ростовом"

Самарские "Крылья Советов" в матче 8-го тура РПЛ на своем поле переиграли "Ростов" - 4:2. По ходу встречи хозяева уступали в счете.

Ростовчане открыли счет на 23-й минуте встречи после точного удара Николая Комличенко. Позже гости отправили второй мяч в сетку ворот "Крыльев Советов", однако после вмешательства VAR он не был засчитан - Павел Мамаев сыграл рукой.

Хозяева восстановили равенство в счете на последней минуте тайма после того, как Баштуш переправил мяч в свои ворота.

Во втором тайме "Крылья Советов" сумели прибавить и добились победы. Силвие Бегич вывел самарцев вперед, следом после ошибки в обороне Максим Глушенков вышел один на один с Сергеем Песьяковым и пробил мимо вратаря.

На 69-й минуте гости вернули интригу - Данил Глебов из-за штрафной мощно и точно пробил в верхний угол. А поставил точку в матче вышедший на замену Владислав Сарвели - 4:2.

"Крылья Советов" набрали 10 очков и поднялись на 10-е место. "Ростов" пока идет 13-м с шестью очками.