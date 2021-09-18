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18.09.2021 16:15
Рубрика: Спорт

Дубль Агаларова принес волевую победу "Уфе" над "Химками"

Текст: Максим Домчев

Футбольный клуб "Уфа" в домашнем матче переиграл "Химки" - 3:2. В составе победителей дубль на счету Гамида Агаларова.

Фото: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP
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"Уфа" принимала "Химки" в матче 8-го тура РПЛ. Счет в матче открыли гости. На исходе первой половины встречи Денис Глушаков после передачи Артема Соколова поразил ворота уфимцев.

Хозяева смогли отыграться на 52-й минуте после точного удара Гамида Агаларова. Через 10 минут Владислав Камилов вывел "Уфу" вперед. Агаларов на 82-й минуте отметился восьмым забитым мячом в чемпионате, сделав счет 3:1.

В самом конце встречи Глушаков реализовал пенальти, оформив дубль. Итоговый результат - 3:2 в пользу уфимцев.

"Уфа" имеет восемь очков в 8 матчах и занимает 11-е место в таблице, "Химки" - 14-е с шестью очками.

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