Шунин не поможет "Динамо" в матче против "Рубина"

Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварц рассказал о кадровых потерях накануне матча 9-го тура РПЛ против казанского "Рубина".

"Динамо" в воскресенье встретится с "Рубином", в этой игре столичной команде не сможет помочь основной вратарь Антон Шунин. По словам Шварца, Шунин восстанавливается в индивидуальном режиме.

"В воскресенье мы на него не можем рассчитывать", - сказал он на пресс-конференции.

Также из-за травмы выбыл из строя Диего Лаксальт.

"Разговаривали с Лаксальтом после повреждения. Травма надолго оставит его без игровой практики. Точных сроков пока не можем назвать, но в ближайших трех-четырех матчах он нам не поможет", - сказал Шварц.

Относительно вероятного участия в матче Арсена Захаряна и Себастьяна Шиманьски, тренер "Динамо" заявил, что окончательное решение будет принято в субботу.