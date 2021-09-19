"Динамо" обыграло "Сочи" в гостях и вышло на второе место в РПЛ

В поединке восьмого тура РПЛ "Сочи" на олимпийской арене "Фишт" уступил московскому "Динамо" - 0:1 (0:1). Мяч в составе гостей провел юный Арсен Захарян. Столичная команда, набрав 16 очков, вышла на второе место в первенстве страны, а южане, имеющие на балл меньше, опустились на третью строчку в турнирной таблице.

Одна из центральных встреч тура ожидалось с большим интересом сразу по нескольким причинам. Пожалуй, самая любопытная из них - возможное сенсационное лидерство "Сочи" в чемпионате страны. В случае виктории "барсы" набирают 18 очков и тогда опередят на один балл "Зенит". Питерцам завтра играть на выезде с "Рубином", поэтому минимум сутки сочинцы впервые в истории команды будут возглавлять турнирную таблицу российской Премьер-лиги.

Что же касается гостей, то ярко начавшие сезон питомцы Сандро Шварца в минувшем туре неожиданно уступили дома "Нижнему Новгороду" (1:2), а до этого последний раз в первенстве побеждали почти месяц назад. И на фоне серьезного оппонента вполне можно будет увидеть, как очень молодая по составу команда пережила последние неприятности.

- Мы жестко поговорили после матча с "Нижним Ногородом", провели анализ этой встречи, - сказал немецкий наставник в интервью пресс-службе "Динамо". - В воскресенье будет важно не отпускать ногу с педали газа на протяжении всех 90 минут. Мы должны будем выложиться на полную катушку.

Главный тренер хозяев Владимир Федотов, в свою очередь, лишь признался, что "Сочи" к предстоящему поединку готовится очень тщательно всю неделю.

И уже на второй минуте южане едва не стали текущими лидерами первенства: центральный защитник сочинцев Родригао после подачи углового перепрыгнул оппонентов и послал мяч головой в сантиметрах от штанги ворот Игоря Лещука, заменившего травмированного Антона Шунина.

А затем регулярно включаемый гостями "высокий" прессинг перевернул ситуацию на поле. Недалеко от центра Себастиан Шиманьски обокрал капитана "барсов" Кристиана Нобоа, передал мяч Арсену Захаряну, который с линии штрафной хлестко пробил в дальний от Сослана Джанаева правый угол - 0:1, 12-я минута.

В результате предпочитающим больше игру вторым номером сочинцам пришлось взять самим мяч под свой контроль. Несколько симпатичных длинных комбинаций хозяевам удались, но удары по воротам Ивелину Попову, Артуру Юсупову и Нобоа никак не удавались.

В свою очередь, "Динамо" несколько раз воспользовалось свободными зонами на половине соперника, проведя серию контратак. Правда, завершить их Захаряну, Шиманьски и Дмитрию Скопинцеву тоже не удалось.

В начале второй половины "барсы" заставили гостей вообще отойти к своей штрафной. И на 51-й минуте южанам удалось создать голевой момент, но Лещук успел помешать колумбийскому центрфорварду Матео Кассьере отправить мяч в сетку буквально с трех метров.

На происходящее Шварц отреагировал заменой креативного Захаряна на крайнего защитника Сергея Паршивлюка, явно с целью укрепления обороны. Следом вместо получившего повреждение полузащитника Шиманьски на поле выходит третий центральный защитник Роман Евгеньев. А затем еще и два новых атакующих футболиста - Константин Тюкавин и Сильвестр Игбун.

Что помогло гостям выровнять игру и даже забить гол, который, правда, был отменен по решению ВАР.

Несколько замен (уже при сопровождении сильнейшего ливня) сделал и Федотов. Причем только что появившийся на газоне Жоаозиньо со штрафного попал в перекладину на 73-й минуте.

В результате, несмотря на отчаянные атаки "барсов", "Динамо" удалось довести встречу до очень важной победы и выйти в данный момент на второе место в чемпионате России.