Фигуристка Трусова выиграла турнир в США

Россиянка Александра Трусова стала победительницей турнира U.S. International Figure Skating Classic 2021.

Наша фигуристка по итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании набрала 216,80 балла. 17-летняя россиянка, являющаяся бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, сумела выиграть у ставшей второй Пак Ен Чон из Южной Кореи чуть более четырех баллов.

Результат кореянки - 212,40, а третье место заняла американка Габриэлла Иццо - 182,76 балла.

В танцах на льду россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали вторыми - 190,63 балла. Они уступили американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донахью, набравшим 207,30 балла.

Третий результат показала еще одна пара из США Ева Пейт и Логан Бай - 171,70 балла.