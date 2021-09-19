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19.09.2021 09:07
Рубрика: Спорт

Фигуристка Трусова выиграла турнир в США

Текст: Максим Домчев
Фото: Matthias Schrader/AP Фото: Matthias Schrader/AP
Фото: Matthias Schrader/AP

Россиянка Александра Трусова стала победительницей турнира U.S. International Figure Skating Classic 2021.

Наша фигуристка по итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании набрала 216,80 балла. 17-летняя россиянка, являющаяся бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, сумела выиграть у ставшей второй Пак Ен Чон из Южной Кореи чуть более четырех баллов.

Результат кореянки - 212,40, а третье место заняла американка Габриэлла Иццо - 182,76 балла.

В танцах на льду россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали вторыми - 190,63 балла. Они уступили американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донахью, набравшим 207,30 балла.

Третий результат показала еще одна пара из США Ева Пейт и Логан Бай - 171,70 балла.

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