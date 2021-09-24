СМИ: Весниной вернули украденные олимпийские медали и извинились

Олимпийской чемпионке по теннису Елене Весниной вернули украденные ранее медали и в качестве извинений подарили коробку конфет.

Как сообщает KP.RU, это произошло еще 23 сентября. Неизвестные оставили награды на КПП в поселке в Подмосковье, где спортсменка проживает. Как сообщил источник в МВД Московской области, помимо медалей среди вещей была коробка конфет и записка с извинениями.

Впрочем, сама Веснина пока эту информацию не подтвердила. "Подтвердить пока ничего не могу. Следователи занимаются. Я пока ничего не получала", - цитирует Веснину издание.

Ограбление произошло около двух недель назад. Неизвестные злоумышленники проникли в дом и украли сумку, в которой находились олимпийские медали, в том числе золото Игр-2016, и перстень, полученный за победу в Рио-де-Жанейро.