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24.09.2021 22:41
Рубрика: Спорт

СМИ: Весниной вернули украденные олимпийские медали и извинились

Текст: Максим Домчев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Олимпийской чемпионке по теннису Елене Весниной вернули украденные ранее медали и в качестве извинений подарили коробку конфет.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
МОК может изготовить для Весниной копии украденных олимпийских медалей

Как сообщает KP.RU, это произошло еще 23 сентября. Неизвестные оставили награды на КПП в поселке в Подмосковье, где спортсменка проживает. Как сообщил источник в МВД Московской области, помимо медалей среди вещей была коробка конфет и записка с извинениями.

Впрочем, сама Веснина пока эту информацию не подтвердила. "Подтвердить пока ничего не могу. Следователи занимаются. Я пока ничего не получала", - цитирует Веснину издание.

Ограбление произошло около двух недель назад. Неизвестные злоумышленники проникли в дом и украли сумку, в которой находились олимпийские медали, в том числе золото Игр-2016, и перстень, полученный за победу в Рио-де-Жанейро.

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