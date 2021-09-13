МОК может изготовить для Весниной копии украденных олимпийских медалей

В Международном олимпийском комитете (МОК) выразили готовность изготовить копии двух завоеванных на Играх медалей для теннисистки Елены Весниной, если с соответствующим запросом обратится Олимпийский комитет России (ОКР).

В субботу дом Весниной в Подмосковье обокрали и среди прочего забрали две ее олимпийские медали - золото Рио-де-Жанейро в парном разряде и серебро Токио в миксте. Полиция возбудила уголовное дело по статье "кража", ведется расследование.

"Для НОК существует процедура, описывающая действия в подобных ситуациях вместе с МОК. Если ОКР обратится в МОК с помощью установленного механизма, организация рассмотрит этот вопрос", - сообщили РИА Новости в МОК.