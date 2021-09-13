Медведев отобрался на итоговый турнир и заработал $2,5 млн за US Open

Триумфатор Открытого чемпионата США по теннису россиянин Даниил Медведев заработал 2,5 миллиона долларов за свое выступление на прошедшем турнире.

Медведев в воскресенье выиграл Открытый чемпионат США по теннису, в финале в трех сетах победив первого номера мирового рейтинга серба Новака Джоковича. Этот успех принес россиянину не только первый в карьере титул на турнирах Большого шлема титул, но и весьма солидную суму призовых: 2,5 миллиона долларов - это самый большой заработок Медведева за отдельно взятый турнир.

В свою очередь Джокович как финалист турнира получил 1,25 миллиона долларов.

После победы в Нью-Йорке Медведев квалифицировался на итоговый турнир, который пройдет в ноябре в Турине, а также признался, что в ближайшее время не планирует принимать участия в соревнованиях.