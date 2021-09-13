Медведев извинился за то, что лишил Джоковича исторической победы

- Хотел бы извиниться перед болельщиками Новака. Мы все знаем, чего он хотел достичь. Но то, чего он уже добился, и так потрясающе. Я такого никогда не говорил. Но сейчас скажу: "Новак, для меня ты величайший теннисист в истории", - отметил Медведев. - Моего соперника поддерживали больше, но это можно понять. Тем более, что по ходу турнира зрители дали мне много энергии. Осталось еще и с 2019 года, когда я играл в финале с Надалем. Эта победа далась непросто, но я сделал это.

Медведев признался, что в последнем гейме у него даже были судороги.

- Пока не осознал до конца, что случилось. У меня все еще судороги из-за нервов. И в последнем гейме у меня были судороги в ногах, - сказал чемпион в эфире Eurosport. - Понимал, что если не получится выиграть сейчас, у меня будут проблемы. Поэтому и говорю, что все было непросто. Я же проигрывал оба финала на "мэйджорах". В каком-то смысле боялся, что Новак меня еще раз разнесет. Это бы пошатнуло мою уверенность.

Медведев также отметил, что у него получилось сделать шикарный подарок супруге Дарье.

- Сегодня у нас третья годовщина свадьбы, - сказал Даниил. - По ходу турнира мне было не до подарка. Когда дошел до полуфинала, понял, что нужно побеждать, чтобы ее порадовать.