"Динамо" объявило о переходе полузащитника "Милана" Лаксальта

Московское "Динамо" сообщило о переходе полузащитника итальянского "Милана" Диего Лаксальта. Контракт с 28-летним уругвайцем подписан на три года с дальнейшей возможностью продления еще на сезон.

Футболист дал первый комментарий после подписания договора, отметив, что столичный клуб стал самым заинтересованным в его услугах.

"Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб, который хочет расти, развиваться и бороться за самые высокие места. Это мотивирует меня. "Динамо" было не единственным клубом, с которым контактировал мой представитель, но ни от одной другой стороны я не увидел и не почувствовал такой заинтересованности во мне и такого профессионального подхода в переговорах, как со стороны "Динамо", - сказал Лаксальт.

Уругваец перешел в "Милан" в 2018 году из другого клуба Серии А - "Дженоа". Его покупка обошлась в почти 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне "Милан" отдал Лаксальта в аренду в шотландский "Селтик", в составе которого он провел 26 матчей и отметился одним забитым мячом.