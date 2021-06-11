Видеотрансляция: Ловчев и Генич откроют чемпионат Европы на сайте "РГ"

Проект "Игра головой" - о самом интересном на Евро-2020, который пройдет сразу в 11 городах.

В первый день к Евгению Ловчеву придет один из лучших комментаторов России - Константин Генич. Обычно они спорят в эфире "Матч ТВ", но теперь сыграют на поляне "РГ".

Темы первого выпуска:

- чем эта сборная России отличается от той, что была на чемпионате мира, и чего от нее ждать?

- как сборной России играть против лучшей сборной мира - Бельгии?

- кто фавориты Евро и на кого надо ставить?

- ждать ли матч Россия - Украина на Евро?

- почему у итальянцев, которые сыграют в матче-открытии с Турцией, самый богатый тренер?

Бонус! Мы попросили наших гостей приносить в эфир футбольные презенты с историей, чтобы разыгрывать их среди наших подписчиков в соцсетях.

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