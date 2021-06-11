Видеотрансляция: Ловчев и Генич откроют чемпионат Европы на сайте "РГ"
Проект "Игра головой" - о самом интересном на Евро-2020, который пройдет сразу в 11 городах.
В первый день к Евгению Ловчеву придет один из лучших комментаторов России - Константин Генич. Обычно они спорят в эфире "Матч ТВ", но теперь сыграют на поляне "РГ".
Темы первого выпуска:
- чем эта сборная России отличается от той, что была на чемпионате мира, и чего от нее ждать?
- как сборной России играть против лучшей сборной мира - Бельгии?
- кто фавориты Евро и на кого надо ставить?
- ждать ли матч Россия - Украина на Евро?
- почему у итальянцев, которые сыграют в матче-открытии с Турцией, самый богатый тренер?
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Матч Италия - Турция откроет Евро-2020 08:59
На легендарном римском стадионе "Олимпико" состоится долгожданное событие - первый матч чемпионата Европы. Турнир откроет встреча Италии и Турции. Раньше эти сборные встречались десять раз, но турки ни разу не смогли выиграть
Сегодня стартует Евро-2020 00:01
Сегодня стартует чемпионат Европы по футболу - 2020. Матч открытия пройдет на легендарном римском стадионе "Стадио Олимпико", где сборная Италии примет Турцию. А уже завтра Россия сыграет с Бельгией. Истово болеем, искренне верим, как всегда, надеемся