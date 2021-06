Сегодня стартует Евро-2020

В Санкт-Петербурге пройдут сразу семь матчей Евро - шесть игр на групповой стадии и один четвертьфинал. Фото: РИА Новости

Такой разобщенной, разнокалиберной, швыряющейся санкциями и прочими гадостями. И примерил континент на время чемпионата именно футбол. Кто-то любит хоккей или бадминтон с пинг-понгом. Но все и практически без исключения влюблены в самую понятную игру мира...

Завтра Россия играет с Бельгией. Что тут скажешь? Истово болеем, искренне верим, как всегда, надеемся. И это в нашей исконной национальной традиции, которая почти всегда выручала страну, порой вытягивала из полной безнадеги.

Несмотря на перенос турнира на лето 2021 года, исполком УЕФА решил, что чемпионат сохранит прежнее название - Евро-2020. Это позволит сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы по футболу

Но если о чисто спортивной части Евро, то на основании предыдущего опыта можно твердо заявить: наши надежды чаще, чем хотелось бы, расходились с возможностями родной сборной. Почти постоянное, чуть выше, чуть ниже, скромное 38-е место в рейтинге ФИФА тому подтверждение.

Почему-то считается, будто свое поле в первых двух матчах и мастерство тренера Черчесова, упорно подводившего команду к пику физической формы, обязательно сотворят чудо. Но Бельгия, на каком бы поле она ни играла - домашнем или чужом, - первая в мировом рейтинге. А негостеприимные датчане - десятые. И лишь финны - 54-е. Выход в одну четвертую под большим вопросом. Так что шансы надо оценивать трезво.

Трезво? Но зачем? Мы же не участники какой-то антиалкогольной кампании. К счастью, футбол - такая игра, где один точный удар или один промах порой решают исход всего матча. Не счесть чудес, сотворенных футболистами, в том числе и советскими, в определенной (меньшей) мере и российскими.

Футбол пьянит именно непредсказуемостью. Ведь нисходили на сборную и потрясающие, не слишком ожидаемые озарения, как победа в дополнительное время на Евро-2008 над Нидерландами - 3:1. Откуда только что взялось. Но взялось же - и мы до сих пор горды той хиддинковской "бронзой".

А чемпионат мира, где в одной восьмой с испанцами герой Игорь Акинфеев один 11-метровый взял, а второй отбил ногами. Мастерство, помноженное на везение, дало стране такое удовлетворение, будто мы пробились в финал.

Но что если и вдруг не выйдем из солидной группы? Проиграем "красным дьяволам" и негостеприимным датчанам? Давайте не будем делать из этого трагедию. Какое еще событие такого вселенского, а не лишь европейского масштаба проходит в эпоху пандемии?

До токийской Олимпиады еще надо дожить, а футбол начинается уже сегодня, его уже не отнимешь.

В скучную пору дефицита зрелищ футбол в исполнении эмоциональных французов, строгих англичан и немцев, экспансивных испанцев и итальянцев подарит радость. Возможно, где-то в таком порядке и распределятся места на Евро. И кто сказал, что удача отвернется от сборной России, где мы одни из хозяев зеленых полей? Будем же умеренными оптимистами.

Кто будет играть?

Матч открытия Евро-2020 пройдет сегодня на легендарном римском стадионе "Стадио Олимпико", где сборная Италии примет Турцию. Правда, номинальными хозяевами в этой встрече будут турки.

Почему именно "вечному городу" доверено открывать турнир? Так решил исполнительный комитет УЕФА еще в 2017 году, тогда же назначив лондонский "Уэмбли" местом, где пройдет финал. Таким образом, сборную Италии еще до жеребьевки группового этапа Евро определили в квартет "А", а ее соперник по матчу открытия выяснился уже после того, как был брошен жребий.

Традиционная церемония открытия на этот раз пройдет в виртуальном режиме, а ее главными действующими лицами станут музыканты группы U2 Боно и Эдж, а также диджей Мартин Гаррикс. Боно исполнит официальную песню Евро-2020 We Are The People. Организаторы обещают, что выступление будет похоже на живой концерт: с помощью виртуальных технологий футбольное поле станет энергетическим, а перед зрителями предстанет проекция Боно.

Что же до самого матча, тут явный фаворит - Италия. Беспроигрышная серия "скуадры адзурры" составляет уже 27 матчей, причем восемь последних итальянцы выиграли, не пропустив ни одного мяча.

Подготовил Илья Соболев

Следите за новостями Евро-2020 в спецпроекте "РГ".