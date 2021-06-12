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12.06.2021 20:04
Рубрика: Спорт

Матч Евро Дания - Финляндия прерван из-за потерявшего сознание футболиста

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии в Копенгагене прерван из-за потерявшего сознание полузащитника хозяев поля Кристиана Эриксена.
Текст: Артур Нанян

В концовке первого тайма хавбеку миланского "Интера" стало плохо, и он потерял сознание прямо на поле. Медики датской сборной почти сразу же выбежали на поле и начали делать Эриксену непрямой массаж сердца.

Игра была приостановлена, а спустя десять минут футболисты как финской, так и датской команды ушли с поля. В каком состоянии Эриксен - пока неизвестно.

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