Матч Евро Дания - Финляндия прерван из-за потерявшего сознание футболиста

В концовке первого тайма хавбеку миланского "Интера" стало плохо, и он потерял сознание прямо на поле. Медики датской сборной почти сразу же выбежали на поле и начали делать Эриксену непрямой массаж сердца.

Игра была приостановлена, а спустя десять минут футболисты как финской, так и датской команды ушли с поля. В каком состоянии Эриксен - пока неизвестно.