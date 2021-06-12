Сборная России поддержала потерявшего сознание на Евро датского футболиста
Сборная России по футболу отреагировала на ситуацию с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, потерявшим сознание во время матча Евро-2020 с финнами.
"Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и миланским "Интером". Надеемся, что все обойдется", - говорится в микроблоге российской команды в Twitter.
Эриксену стало плохо в концовке первого тайма матча сборных Дании и Финляндии в Копенгагене. Врачи датской команды выбежали на поле и сделали хавбеку непрямой массаж сердца. Через несколько минут Эриксена унесли с поля, а затем увезли на скорой в больницу. Матч был прерван.
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