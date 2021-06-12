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12.06.2021 21:17
Рубрика: Спорт

Прерванный матч Евро Дания - Финляндия возобновится в 21.30 мск

Текст: Артур Нанян

Прерванный матч группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Дании и Финляндии в Копенгагене будет доигран в субботу, сообщается в официальном микроблоге УЕФА в Twitter. Игра возобновится в 21.30 по московскому времени.

Фото: AP Photo / Martin Meissner
Дания - Финляндия - онлайн-трансляция матча Евро-2020

Отмечается, что решение принято после консультаций с игроками обеих команд. Сначала будут доиграны четыре минуты первого тайма. Потом объявят 5-минутный перерыв, после которого проведут полноценный второй тайм.

Матч группы B, стартовавший в 19.00 мск, был прерван после того, как полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Его увезли на скорой в больницу, а встречу приостановили.

Сначала в СМИ появилась информация, что матч будет продолжен 13 июня в воскресенье. Однако УЕФА решил не откладывать проведение встречи на следующий день.

Между тем состояние Эриксена стабилизировалось. По словам агента полузащитника "Интера", он дышит и может говорить.

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