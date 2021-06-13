Экс-врач сборной России считает, что Эриксену стоит завершить карьеру

Как считаете, сможет ли Эриксен дальше играть в футбол?

Юрий Васильков: Сложный вопрос. Его должны осмотреть квалифицированные кардиологи в лучших клиниках. Надо давать нагрузку, смотреть, как реагирует сердце, проводить тестирования. На мой взгляд, он вряд ли вернется на высокий уровень. В голове будет сидеть заноза. Это раз. Второе - семья может на него наехать, что надо заканчивать. В общем, это большой звоночек для человека и для его семьи. Если он вернется, то попадет в зону риска. Надо разобраться что произошло, что предшествовало случившемуся. Может, он немного сладкого поел, может, плохо ночью спал. Вот эти небольшие нюансы действуют на организм. Кажется, мелочь, но это не так. Остановка сердца - это не шутка, поэтому давайте подождем. С футболом Эриксену стоит расстаться. Все же он не молодой, ему 29, это рискованно.

Эриксен ведь играл в "Тоттенхэме", сейчас в "Интере". И там, и там говорят, что у него никаких проблем со здоровьем не было. Как такое могло произойти?

Юрий Васильков: Этот срыв организма будет иметь последствия. Просто так остановки сердца не бывает. Никто не хочет умирать в таком возрасте. Так что Эриксену стоит серьезно отнестись к этому вопросу. Любую травму можно вылечить, но не такое. Опорно-двигательный аппарат, переломы - это лечится. Но когда дело касается сердца, тут надо быть максимально осторожными. Человеческая жизнь важнее всего.

Не показалось странным, что реанимобиль около десяти минут не мог выехать на поле?

Юрий Васильков: Во время таких крупных турниров очень важно, чтобы на стадионе дежурил специалист по этому вопросу - сердечно-легочной реанимации. В таких ситуациях все висит на волоске - выживет или нет, заработает сердце или нет, и каждая доля секунды играет роль. Хорошо, что состояние Эриксена стабилизировалось, но опять же: мне кажется, ему стоит серьезно рассмотреть вариант с завершением карьеры.

Тем временем

Генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил ТАСС, что стадион в Санкт-Петербурге в случае необходимости готов к выезду реанимобиля на поле. "Это требование регламента, на арене в Санкт-Петербурге оно соблюдается", - отметил Сорокин.