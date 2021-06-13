Тренер сборной Дании рассказал об остановке сердца у Эриксена

Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Хьюлманд заявил на пресс-конференции, что у полузащитника Кристиана Эриксена остановилось сердце во время вчерашнего матча Евро-2020 против финнов (0:1).

Сейчас Эриксен находится в больнице на обследовании. Что именно послужило причиной случившегося - пока неизвестно.

По словам Хьюлманда, датские футболисты были шокированы этим инцидентом и не хотели продолжать игру. "Может, нам стоило сесть в автобус и покинуть стадион", - отметил специалист.

Напомним, что матч Дания - Финляндия был прерван на полтора часа из-за ситуации с Эриксеном. Хавбека "Интера" увезли с арены в Копенгагене на скорой. Его состояние стабилизировалось, но когда он вернется в строй - большой вопрос.