Тренер сборной Дании рассказал об остановке сердца у Эриксена
Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Хьюлманд заявил на пресс-конференции, что у полузащитника Кристиана Эриксена остановилось сердце во время вчерашнего матча Евро-2020 против финнов (0:1).
Сейчас Эриксен находится в больнице на обследовании. Что именно послужило причиной случившегося - пока неизвестно.
По словам Хьюлманда, датские футболисты были шокированы этим инцидентом и не хотели продолжать игру. "Может, нам стоило сесть в автобус и покинуть стадион", - отметил специалист.
Напомним, что матч Дания - Финляндия был прерван на полтора часа из-за ситуации с Эриксеном. Хавбека "Интера" увезли с арены в Копенгагене на скорой. Его состояние стабилизировалось, но когда он вернется в строй - большой вопрос.
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