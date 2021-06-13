Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
13.06.2021 00:28
Рубрика: Спорт

Врач сборной Дании рассказал, что произошло с Эриксеном

Текст: Артур Нанян

Врач национальной команды Дании по футболу Мортен Бозен прокомментировал случившееся с Кристианом Эриксеном.
Дания проиграла Финляндии в прерванном матче Евро-2020

По словам Бозена, когда медики выбежали на поле, Эриксен лежал на боку и дышал. Инцидент с полузащитником "Интера" произошел на 41-й минуте матча Евро-2020 против Финляндии в Копенгагене.

"Мы нащупали пульс, но довольно быстро картина изменилась, и тогда мы незамедлительно начали делать массаж сердца. Была фантастическая помощь со стороны врача арены и остальных экстренных служб. Благодаря этому мы смогли сделать то, что было необходимо. Кристиан был в сознании и разговаривал со мной перед тем, как его отвезли в больницу", - приводит слова Бозена портал BT.

Из-за инцидента с Эриксеном игра была прервана и возобновилась примерно через полтора часа. Потеряв лидера, датчане сенсационно уступили финнам - 0:1.

Новости чемпионата
Леонид Федун: Возможно, Россия проиграла будущему чемпиону Европы 00:47
Кристиана Эриксена признали лучшим игроком матча Дания - Финляндия 00:10
Англия - Хорватия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 00:05
Российские футболисты уступают бельгийцам после первого тайма в матче Евро 12.06.2021
Станислав Черчесов: Первый пропущенный гол повлиял на моральное состояние 01:24

Станислав Черчесов: Первый пропущенный гол повлиял на моральное состояние 01:24

Сборная России уступила Бельгии (0:3) в стартовом матче чемпионата Европы. Главный тренер россиян Станислав Черчесов проанализировал причины поражения своей команды

Бельгия разгромила сборную России в стартовом матче Евро-2020 12.06.2021

Бельгия разгромила сборную России в стартовом матче Евро-2020 12.06.2021

Сборная России с поражения начала свое выступление на чемпионате Европы по футболу. В стартовом матче в рамках группы «В» команда Станислава Черчесова разгромно уступила одному из фаворитов турнира, Бельгии – 0:3

Дания проиграла Финляндии в прерванном матче Евро-2020 12.06.2021

Дания проиграла Финляндии в прерванном матче Евро-2020 12.06.2021

Сборная Дании сенсационно проиграла финнам в стартовом поединке чемпионата Европы-2020. Матч в Копенгагене был приостановлен из-за потерявшего сознание Кристиана Эриксена

Матч Евро Дания - Финляндия прерван из-за потерявшего сознание футболиста 12.06.2021

Матч Евро Дания - Финляндия прерван из-за потерявшего сознание футболиста 12.06.2021

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии в Копенгагене прерван из-за потерявшего сознание полузащитника хозяев поля Кристиана Эриксена. Впоследствии игрок пришел в себя, его госпитализировали