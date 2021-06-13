Врач сборной Дании рассказал, что произошло с Эриксеном

Врач национальной команды Дании по футболу Мортен Бозен прокомментировал случившееся с Кристианом Эриксеном.

По словам Бозена, когда медики выбежали на поле, Эриксен лежал на боку и дышал. Инцидент с полузащитником "Интера" произошел на 41-й минуте матча Евро-2020 против Финляндии в Копенгагене.

"Мы нащупали пульс, но довольно быстро картина изменилась, и тогда мы незамедлительно начали делать массаж сердца. Была фантастическая помощь со стороны врача арены и остальных экстренных служб. Благодаря этому мы смогли сделать то, что было необходимо. Кристиан был в сознании и разговаривал со мной перед тем, как его отвезли в больницу", - приводит слова Бозена портал BT.

Из-за инцидента с Эриксеном игра была прервана и возобновилась примерно через полтора часа. Потеряв лидера, датчане сенсационно уступили финнам - 0:1.