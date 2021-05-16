Оливейра нокаутировал Чендлера и завоевал титул Нурмагомедова

Бразилец Чарльз Оливейра завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, нокаутировав американца Майкла Чендлера.

В Техасе завершился турнир UFC 262, в главном поединке которого определился новый чемпион в легком весе. Ранее этот титул удерживал россиянин Хабиб Нурмагомедов, который официально завершил карьеру. За его титул бились американец Майкл Чендлер и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

Начало поединка осталось за бразильцем, который в партере доставил сопернику немало неприятностей. Но Чендлер сумел выбраться и ближе к концу раунда потряс соперника мощным ударом. Оливейра оказался на полу, но сумел продолжить поединок.

Начало второго раунда получилось неожиданным. Оливейра сразу же нанес Чендлеру точный удар, но американец смог подняться. Но со второй попытки бразилец снова отправил оппонента в горизонтальное положение и начал добивание. Рефери остановил бой на 19-й секунде второго раунда. Оливейра - новый чемпион в легком весе.

В другом поединке бывший претендент на этот титул Тони Фергюсон потерпел очередное поражение. На этот раз от Бенейла Дариуша единогласным решением судей.