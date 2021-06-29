Байден не поедет на Олимпийские игры в Токио

Президент США Джо Байден не намерен лететь в Японию и присутствовать на Олимпийских играх. Об этом сообщили в Белом доме, добавив, что глава государства будет болеть за спортсменов.

"У нас будет делегация от США, однако мы также продолжим доносить рекомендации относительно здоровья, касающиеся только необходимых поездок", - подчеркнула Джен Псаки, официальный представитель американской администрации.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. В марте организаторы объявили, что не будут приглашать иностранных болельщиков. Не все местные жители смогут попасть на Игры. Установлен лимит в 10 тысяч человек. Заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50 процентов, напоминает ТАСС.