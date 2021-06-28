За месяц до старта Олимпиады 60% японцев выступают против ее проведения

Жители Японии опасаются, что проведение Олимпиады в стране повлечет за собой резкий рост числа случаев коронавируса.

Японское издание Asahi провело телефонное исследование мнения японцев относительно проведения в стране Олимпийских игр с 23 июля по 8 августа этого года. Оно не изменилось - 60% выступают против соревнований с условиях пандемии коронавируса.

Из них 33% считают, что Олимпиаду нужно отменить, 27% - перенести на более поздний срок, а 63% уверены, что если Игры все же состоятся, то они должны проходить без зрителей. За проведение соревнований высказались 38% из 1417 опрошенных.

Издание Kyodo сообщает о том, что почти 90% жителей страны считают, что проведение Олимпиады станет катализатором очередного роста числа заболевших в стране.

Решением организаторов Игр Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков, а официальные делегации сокращены до 41 тысячи человек. На стадионах действуют ограничения в 50% заполняемости в зависимости от вместимости арен, но не более 10 тысяч человек. Также для участников Игр выпущены предписания с указанием, где им можно находиться, а также расписаны детали тестирования на коронавирус. За нарушения последуют наказания вплоть до депортации из страны.