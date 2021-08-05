Ласицкене вышла в финал в прыжках в высоту на Играх в Токио

В четверг прошли квалификационные соревнования у женщин в прыжках в высоту. В этом виде программы Россию представляет трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, считающаяся одной из главных претенденток на победу.

Для прямого выхода в финал соревнований спортсменкам было необходимо преодолеть высоту 1,95 метра. С первой попытки решить задачу у россиянки не получилось. Неудачной оказалась и вторая. А с третьей квалификационный норматив был взят. Ласицкене вышла в финал, который пройдет 7 августа.