Ласицкене вышла в финал в прыжках в высоту на Играх в Токио
В четверг прошли квалификационные соревнования у женщин в прыжках в высоту. В этом виде программы Россию представляет трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, считающаяся одной из главных претенденток на победу.
Для прямого выхода в финал соревнований спортсменкам было необходимо преодолеть высоту 1,95 метра. С первой попытки решить задачу у россиянки не получилось. Неудачной оказалась и вторая. А с третьей квалификационный норматив был взят. Ласицкене вышла в финал, который пройдет 7 августа.
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