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Идет  день олимпиады
07.08.2021 11:15
Рубрика: Спорт

Протест россиян на оценку гимнастки Арины Авериной удовлетворили

Текст: Анна Козина (Токио)
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская сторона подала протест на оценку Арины Авериной за упражнения с булавами. В настоящий момент на Олимпиаде в Токио разыгрываются медали в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Арина Аверина, которая после двух видов - обруча и мяча, шла третьей, уступая израильтянке Линой Ашрам и сестре Дине Авериной, сначала получила за выступление 27,400 балла, чем была немало расстроена.

Тренер хореограф-постановщик сборной России Ирина Зеновка подала официальный протест. После пересмотра судьи повысили оценку до 27,800 балла.

Россиянке осталось выступить с лентой.

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