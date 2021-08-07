Протест россиян на оценку гимнастки Арины Авериной удовлетворили

Российская сторона подала протест на оценку Арины Авериной за упражнения с булавами. В настоящий момент на Олимпиаде в Токио разыгрываются медали в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.

Арина Аверина, которая после двух видов - обруча и мяча, шла третьей, уступая израильтянке Линой Ашрам и сестре Дине Авериной, сначала получила за выступление 27,400 балла, чем была немало расстроена.

Тренер хореограф-постановщик сборной России Ирина Зеновка подала официальный протест. После пересмотра судьи повысили оценку до 27,800 балла.

Россиянке осталось выступить с лентой.