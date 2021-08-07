07.08.2021 05:08
Рубрика: Спорт
Спортсмены из Катара выиграли "бронзу" ОИ-2020 в пляжном волейболе
Фото: AFP/Daniel LEAL-OLIVAS
Катарцы Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан завоевали в субботу бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в пляжном волейболе.
В матче за третье место они обыграли латвийцев Мартиньша Плявиньша и Эдгара Токса со счетом 21:12, 21:18.
Финал пройдет также в субботу. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский сыграют с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Серумом.
06:11
06.08.2021
06.08.2021
06.08.2021
Тренер и игроки сборной РФ по гандболу прокомментировали победу над Норвегией 06.08.2021
Российские гандболистки в игре против команды Норвегии в полуфинале Олимпиады смогли лишить соперниц козырей. Так прокомментировал победу главный тренер женской сборной России Алексей Алексеев. В финале россиянкам предстоит встретиться с француженками