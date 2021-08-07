Спортсмены из Катара выиграли "бронзу" ОИ-2020 в пляжном волейболе

Катарцы Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан завоевали в субботу бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в пляжном волейболе.

В матче за третье место они обыграли латвийцев Мартиньша Плявиньша и Эдгара Токса со счетом 21:12, 21:18.

Финал пройдет также в субботу. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский сыграют с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Серумом.