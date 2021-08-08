Ган нокаутировал Льюиса и стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе

В Хьюстоне прошел турнир UFC 265. В главном поединке вечера за титул временного чемпиона в тяжелом весе бились француз Сирил Ган и Деррик Льюис из США.

Ган активно начал поединок и владел инициативой. В третьем раунде француз потряс соперника несколькими ударами в голову. Льюис пытался уйти в глухую оборону, но соперник продолжил избиение. В итоге американец в какой-то момент перестал сопротивляться и рефери остановил поединок.

Непобежденный Ган выиграл свой 10-й поединок, завоевав титул временного чемпиона.