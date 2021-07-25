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25.07.2021 09:25
Рубрика: Спорт

Диллашоу победил Сэндхагена в главном поединке турнира UFC on ESPN 27

Текст: Максим Домчев
Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images
Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу победил Кори Сэндхагена в главном поединке турнира в Лас-Вегасе.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Бой между этими спортсменами привлек к себе повышенное внимание любителей смешанных единоборств. И он полностью оправдал надежды поклонников ММА. По итогам пяти раундов судьи отдали предпочтение Диллашоу.

Он победил раздельным решением: 48-47, 48-47, 47-48. Для Диллашоу эта победа стала 17-й в карьере.

В со-главном поединке Раулиан Пайва сумел одолеть Кайлера Филлипса.

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