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26.06.2021 08:19
Рубрика: Спорт

Российский боец ММА Молдавский стал чемпионом Bellator

Текст: Максим Домчев
Россиянин Валентин Молдавский завоевал титул временного чемпиона Bellator, победив американца Тимоти Джонсона.

В ночь на субботу в США прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 261. В главном поединке которого лицом к лицу сошлись россиянин Валентин Молдавский и боец из США Тимоти Джонсон.

Фото: AP Photo/Gregory Payan
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На кону стоял титул временного чемпиона. Поединок продлился все пять раундов. Американец был активнее в первой половине боя, но Молдавский превосходил соперника в силе и точности, хотя во втором раунде россиянин пропустил очень мощный удар.

По итогам боя все три судьи отдали победу Молдавскому - 50-45 и дважды 49-46.

Молдавский одержал 11-ю победу при одном поражении. После боя он заявил, что рассчитывал выиграть легче, но рад, что победил.

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