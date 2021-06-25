Бой Федора Емельяненко возглавит турнир Bellator в Москве

Российский боец ММА Федор Емельяненко проведет свой следующий бой 23 октября в Москве в рамках турнира Bellator.

Организация проведет в Москве турнир, а бой с участием Емельяненко-старшего станет его главным событием. Поединки состоятся на "ВТБ-Арене".

"Противник Федора Емельяненко, дополнительные бои и прочие подробности будут объявлены в скором времени", - сообщили в организации ТАСС.

Глава Bellator Скотт Кокер отметил, что для него большая честь - провести для Федора Емельяненко поединок в России.

"Кроме того, мы планируем представить широкий ростер российских бойцов, чтобы первое событие Bellator в России 23 октября стало по-настоящему историческим", - сказал он.

За карьеру в ММА 44-летний Емельяненко одержал 39 побед при шести поражениях.