Месси не сдержал слез на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"

Лионель Месси, всю карьеру отыгравший в "Барселоне" и покидающий ее, не смог сдержать слез во время прощальной пресс-конференции в каталонском футбольном клубе.

"Моя семья и я были уверены, что останемся здесь, дома. Но сегодня я должен попрощаться", - сказал Месси и признался, что оказался не готов к церемонии прощания.

"Я не мог себе представит, что когда-то покину "Барселону", - отметил он.

Ранее президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Месси продолжит карьеру в ПСЖ. Сам 34-летний форвард, один из лучших игроков в истории футбола, пока не сказал, где продолжит карьеру.