Косачев: Россия должна отстоять право на флаг и гимн в спорте

Российским чиновникам от спорта следует тщательно проанализировать происшедшее при подготовке к Олимпиаде в Токио и не повторять ошибок, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

В медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио российские спортсмены заняли пятое место.

"Всегда хочется победы. В медальном зачете такой победой было бы, на мой взгляд болельщика, место в первой тройке. Остальное - из разряда утешительных призов. Но это не отменяет слов искренней благодарности к олимпийской сборной России", - сказал Косачев РИА Новости.

Сенатор обратил внимание на то, что российские спортсмены выступали в условиях мощнейшего психологического давления. "Слава всем тем, кто взял медали - бронзовые, серебряные и тем более золотые. А нашим чиновникам от спорта - желаю тщательного анализа происшедшего и неповторения ошибок в будущем. Россия должна отстоять свое неотъемлемое право на флаг и на гимн", - отметил он.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, спортсменам из России нельзя выступать на крупных международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.