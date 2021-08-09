Олимпийcкого чемпиона Мусу Евлоева встретили в аэропорту Калининграда

Обладателя олимпийского "золота" встречали с оркестром чиновники спорта, тренеры, спортсмены и многочисленные болельщики.

- Когда тебя столько людей встречает, очень приятно, конечно, приезжать домой с олимпийской золотой медалью, - поделился спортсмен. А на вопрос об участии в следующей Олимпиаде он ответил: "Есть кое-какие проблемы со здоровьем, надо подлечиться и дальше готовиться. Хочется еще бороться, радовать своих болельщиков".

- Все самые сильные соперники, которые могут быть на планете, все там собрались, - оценил Муса Евлоев своих конкурентов и отметил вклад в эту победу своего первого тренера Владимира Хромова, с которым он постоянно на связи.

- Эти великие победы мотивируют ребят прийти в спортзал, заняться спортом, мотивируют на будущие свершения, - сказала участвовавшая в торжественной встрече чемпиона министр спорта области Наталья Ищенко, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

- Я вспомнила, что в 2008 году, когда я прилетала в Калининград, меня здесь встречал Муса, и сегодня я испытала фантастические чувства, - призналась Наталья Ищенко. - Потому что, когда ты встречаешь олимпийского чемпиона, понимаешь, какая огромная, колоссальная работа была проделана, насколько в этом году сборной команде было сложно морально, тем не менее, они выступали за страну, отдавали всех себя. Я смотрела финальную схватку вместе с его тренером Владимиром Васильевичем Хромовым, я видела слезы на глазах тренера, эту гордость, радость. Это очень важно для калининградского спорта и калининградского региона.

Как сообщили в региональном министерстве спорта, Муса Евлоев, воспитанник калининградского Центра спортивной подготовки сборных команд и ЦСКА, стал седьмым чемпионом Олимпийских игр за всю историю спорта Калининградской области. Но за эти 75 лет он - первый атлет с действующей областной спортивной пропиской на момент столь значимой победы.