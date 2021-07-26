Российские саблистки Великая и Позднякова встретятся в финале Олимпиады
Первой по хронологии свой матч провела Позднякова, которая в полуфинале достаточно уверенно обыграла представительницу Франции Манон Брюне - 15:10. Для Софии нынешний финал Олимпиады станет первым в ее карьере.
Что касается Великой, то она победила венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. Софья - многократная чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка-2016 в командном первенстве, но "золото" Игр в личном турнире она пока не выигрывала. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро также в российском финале она уступила Яне Егорян.
Россиянки вышли в плей-офф олимпийского турнира по баскетболу 3х3 09:37
Женская сборная России по баскетболу 3х3 одержала свою четвертую победу на турнире в олимпийском Токио. На этот раз наши соотечественницы одолели команду Румынии - 21:12. Россиянки гарантировали себе выход как минимум в четвертьфинал турнира