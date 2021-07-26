Российские саблистки Великая и Позднякова встретятся в финале Олимпиады

Первой по хронологии свой матч провела Позднякова, которая в полуфинале достаточно уверенно обыграла представительницу Франции Манон Брюне - 15:10. Для Софии нынешний финал Олимпиады станет первым в ее карьере.

Что касается Великой, то она победила венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. Софья - многократная чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка-2016 в командном первенстве, но "золото" Игр в личном турнире она пока не выигрывала. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро также в российском финале она уступила Яне Егорян.