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07.06.2021 17:15
Рубрика: Спорт

УЕФА не будет менять сетку Евро, если украинцам выпадет играть в Петербурге

Текст: Максим Домчев

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что не планируют вносить изменения в сетку плей-офф чемпионата Европы, если сборная Украины в четвертьфинале должна будет играть в Санкт-Петербурге.

Фото: AFP
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"Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются", - цитирует ответ УЕФА ТАСС.

Ранее сборная Украины представила форму на Евро-2020, на которой нанесены лозунги украинских националистов. На футболках также контуром обозначены границы страны, в состав которой включен и российский регион - Крым. В УЕФА новый дизайн формы уже одобрили.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург. Сборная Украины сыграет в группе C, где ее соперниками будут команды Недерландов, Северной Македонии и Австрии. Матчи этого квартета состоятся в Амстердаме и Бухаресте. Санкт-Петербург, помимо игр группового этапа, примет 2 июня один из четвертьфинальных матчей, где, теоретически, может сыграть сборная Украины.

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