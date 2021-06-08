Бельгия обыграла Хорватию в последнем матче перед Евро

Ведущие европейские сборные проводят последние матчи перед первенством континента, который стартует уже в эту пятницу. Разумеется, особое внимание российских болельщиков приковано к соперникам нашей команды по групповому этапу.

Первым оппонентом футболистов Станислава Черчесова будет Бельгия. "Красные дьяволы", несмотря на определенные кадровые потери, обыграли на своем поле финалистов чемпионата мира хорватов - 1:0. Единственный мяч забил Ромелу Лукаку.

Так вышло, что сразу несколько лидеров бельгийской команды подходят к Евро-2020 не в лучшей форме. Прежде всего речь - об Эдене Азаре. Полузащитник мадридского "Реала" последние два года больше лечится, чем выходит на поле. Большую часть прошлого сезона из-за серьезной травмы пропустил экс-хавбек "Зенита" Аксель Витцель. Наконец, не до конца понятно, когда вернется в строй Кевин Де Брюйне. Игрок "Манчестер Сити" накануне успешно перенес операцию в связи с повреждением глазницы, но когда он сможет помочь своим партнерам - пока неизвестно.

По словам главного тренера бельгийской сборной Роберто Мартинеса, он рассчитывает как на Азара, так и на Витцеля с Де Брюйне.

- Операция Де Брюйне заняла всего 20 минут, все прошло очень хорошо. Это небольшое вмешательство необходимо в долгосрочной перспективе. Что касается Азара, то нам пришлось долго ждать, чтобы он снова смог сыграть за нас. Сейчас Эден в неплохой форме и готов к Евро. Витцель? Это важный футболист. Аксель не набрал нужную форму, но мы рассчитываем на него, - отметил Мартинес.

Сборная России дебютирует на чемпионате Европы игрой против бельгийцев 12 июня

Высказался рулевой "красных дьяволов" и о Лукаку. Один из лучших форвардов мира провел отличный сезон в Италии, где он стал чемпионом страны с миланским "Интером", а теперь принес победу сборной над хорватами. Напомним: Лукаку является лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды. В его активе 60 забитых мячей.

- Мы полны решимости выиграть чемпионат Европы. Думаю, нам это по плечу. Если говорить о сегодняшнем матче, то хорваты действовали так, как будто это был официальный поединок. Теперь мы можем спокойно отправиться в Россию, - сказал Лукаку.

Вслед за ничьей с Германией (1:1) еще один соперник россиян по группе на Евро - Дания уверенно обыграла дома Боснию и Герцеговину - 2:0.

Тем временем продолжают кипеть страсти вокруг Кубка Америки. Как известно, на прошлой неделе Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) перенесла турнир из Аргентины в Бразилию. Это решение вызвало недовольство у бразильской сборной. Более того - Неймар и компания отказываются принимать участие в соревнованиях и уже заявили об этом публично. Дошло до того, что, по информации зарубежных СМИ, руководители бразильского футбола пригрозили главному тренеру национальной команды Тите увольнением за такую позицию игроков.

Евро-2020: Италия ждет матча открытия

В Риме на игры пропустят только с ковид-сертификатом.

Итальянская столица готовится к празднику футбола, не забывая о мерах санитарной безопасности. Именно Риму выпала честь открыть 60-й чемпионат Европы.

На легендарном "Стадио Олимпико" состоятся сразу три матча с участием хозяев: против Турции (11 июня), Швейцарии (16 июня) и Уэльса (20 июня), а также одна игра 1/4 финала (3 июля). Все эти встречи пройдут с учетом пандемийных реалий.

На стадион, вместимость которого почти 73 тысячи человек, пустят лишь 25 процентов болельщиков, в том числе иностранных. Чтобы попасть на арену, зрители должны будут пройти ряд испытаний. Как уточняет Итальянская федерация футбола (FIGC), помимо билета с указанным местом и документа, удостоверяющего личность, им придется предоставить один из трех сертификатов: о вакцинации, перенесенном коронавирусе или наличии отрицательного теста на COVID-19.

Первые два документа должны быть выданы исключительно медицинскими организациями Италии, при этом сертификат вакцинации принимается с 15-го дня после получения первой дозы прививки. Что касается справки об отрицательном результате теста на коронавирус (ПЦР или по экспресс-технологии), то она должна быть получена не ранее, чем за 48 часов до матча.

Среди других фундаментальных правил - соблюдение социальной дистанции в один метр, причем как спереди, так и сбоку, а также ношение масок. В рамках Евро столичные власти надеются "перезапустить" Рим как столицу европейского футбола, а также дать возможность людям ощутить атмосферу праздника не только на "Стадио Олимпико", но и за его пределами. Так, на Пьяцца дель Пополо сконцентрируются фан-зона и так называемая "Футбольная деревня", где будут проходить спортивные, музыкальные, театральные мероприятия и диджей-сессии. Мини-фан-зоны расположатся на площадях Св. Сильвестра и Св. Лоренцо, на Виа Дель Корсо и в других легендарных уголках Рима. Окунуться в спортивные страсти помогут также прямые трансляции: они будут выводиться на гигантские плазменные экраны, которые будут доступны в нескольких точках города.