В Петербурге метро будет открыто всю ночь после матча Россия - Бельгия

В Санкт-Петербурге метрополитен не закроется в ночь с 12-го на 13 июня. Это связано с матчем чемпионата Европы по футболу между Россией и Бельгией, который пройдет накануне вечером.

Как сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена, ночью 13 июня будут открыты практически все вестибюли станций метро. Исключением станут ряд вестибюлей станций "Проспект Ветеранов", "Ленинский проспект", "Площадь Ленина", "Девяткино", "Московская", "Невский проспект", "Проспект Славы", "Дунайская", "Площадь Александра Невского-2", "Достоевская" и "Садовая".

Матч Россия - Бельгия начнется в 22.00 12 июня на стадионе "Газпром-Арена". В этот день российская сборная впервые выйдет на поле в рамках Евро-2020.

Всего Санкт-Петербург примет семь матчей турнира, в том числе две групповые игры сборной России и четвертьфинал.