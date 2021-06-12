Яйца Фаберже и матрешки стали сувенирами Евро-2020

В официальный магазинах с атрибутикой Евро-2020, который проходит, в том числе, в Петербурге можно приобрести матрешек и яйца Фаберже с символикой турнира.

Создателем ювелирных украшений в виде пасахльных яиц является Карл Фаберже. Эта серия создавалась в 1885 - 1917 годах для российской императорской семьи, а позже и для других покупателей. Известно о создании более 70 экземпляров, большинство из них - для императорской семьи. Сувенирные футбольные украшения выполнены из пластмассы.

Матрешки же стали одним из самых узнаваемых символов России. Эту игрушку вытачивали из дерева в разных регионах Российской империи, в частности, в Московской губернии. Матрешки с символикой Евро-2020 раскрашены в цвета городов, которые принимают чемпионат Европы (всего их 11). Все они помещаются в матрешке с надписями "Россия" и "Санкт-Петербург".

Набор матрешек в официальных магазинах Евро-2020, которые открылись не только в Петербурге, но и в Москве, в фан-зоне в Лужниках, обойдется в 8900 рублей.

Футболка сборной России стоит 7000 рублей, а шарф, посвященный матчу Бельгия - Россия - 1400 рублей.