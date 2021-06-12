В московскую фан-зону закончились билеты на матч Бельгия - Россия

Пропуска в фан-зону на игру Бельгия - Россия можно было оформить бесплатно онлайн.

В пятницу в Лужниках около 500 человек смотрели матч открытия Евро-2020 Италия - Турция.

В субботу, во время матча сборной России, болельщиков здесь будет намного больше.

Сейчас на сайте euro2020.moscow.sport, где в фан-зону можно оформить бесплатные пропуска, доступны билеты на просмотр всех матчей, кроме игры Бельгия - Россия.