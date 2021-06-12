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12.06.2021 15:48
Рубрика: Спорт

Бельгия - Россия. Перед игрой

Текст: Илья Соболев, Максим Солдатенков

Сегодня сборная России проведет свой стартовый матч на чемпионате Европы. Первым соперником команды Станислава Черчесова станет лидер мирового рейтинга ФИФА Бельгия. Это уже третья встреча сборных за последние три года. Напомним, россияне выступали с бельгийцами в одной отборочной группе Евро-2020 и оба матча проиграли без особых шансов - 0:3 и 1:4.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Бельгия - Россия - онлайн-трансляция матча Евро-2020

Фаворитом "красные дьяволы" считаются и сейчас. Причем фаворитами не только сегодняшнего матча или даже группы В, в которую попали обе команды, но и всего турнира. Впрочем, Черчесов и капитан россиян Артем Дзюба накануне заверили, что учли ошибки прошлого и готовы именитого соперника удивить.

Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Предлагаем вместе с "РГ" начать готовиться к игре уже сейчас.

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