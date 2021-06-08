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08.06.2021 21:30
Рубрика: Спорт

Впереди только топы

Российская премьер-лига стала пятой по количеству игроков на Евро
Российская премьер-лига (РПЛ) попала в пятерку европейских первенств по числу представителей на первенстве Европы по футболу, сообщает специализированный портал Sportskeeda.
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

РПЛ на предстоящих соревнованиях представят 32 футболиста, 22 из которых играют за сборную России. Четыре легионера из нашего первенства представляют Швецию (Кристоффер Олссон, Виктор Классон, Маркус Берг - все "Краснодар", Джордан Ларссон - "Спартак"), двое - Хорватию (зенитовец Деян Ловрен и хавбек ЦСКА Никола Влашич), двое - Польшу (Мацей Рыбус, Гжегож Крыховяк - оба "Локомотив"), а также спартаковцы Алекс Крал (Чехия) и Квинси Промес (Нидерланды).

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Наибольшее количество представителей на Евро у английской Премьер-лиги - 118 игроков. Далее идут первенства Германии (90 футболистов), Италии (70) и Испании (39). Всего на турнире примут участие спортсмены из 42 лиг. В списке клубов с наибольшим количеством игроков лидируют финалисты Лиги чемпионов - "Манчестер Сити" и "Челси" (по 15 человек).

Накануне также компания CIES Football Observatory представила обновленный рейтинг самых дорогих футболистов ведущих европейских первенств на данный момент. Новым лидером списка стал полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден (190,2 млн евро). Вместе с ним в тройку вошли два представителя "Манчестер Юнайтед" - Мэйсон Гринвуд (178 млн) и Маркус Рэшфорд (159,1 млн). В топ-15 рейтинга также попали: Эрлинг Холланд (155,5 млн), Бруну Фернандеш (154,3), Френки де Йонг (138,7), Педри (133,2), Альфонсо Дэвис (131,6), Жоау Фелиш (127,8), Мэйсон Маунт (123,6), Джейдон Санчо (120,8), Килиан Мбаппе (118,3), Ферран Торрес (118), Кай Хаверц (116,5) и Трент Александер-Арнольд (115).

Тем временем

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб в летнее межсезонье. Как сообщают зарубежные СМИ, представители португальца ведут переговоры с "ПСЖ", "Реалом" и "Манчестер Юнайтед". Сам Роналду сейчас сосредоточен на Евро и готовится решить все остальные вопросы после турнира.

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