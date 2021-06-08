Российская премьер-лига стала пятой по количеству игроков на Евро

РПЛ на предстоящих соревнованиях представят 32 футболиста, 22 из которых играют за сборную России. Четыре легионера из нашего первенства представляют Швецию (Кристоффер Олссон, Виктор Классон, Маркус Берг - все "Краснодар", Джордан Ларссон - "Спартак"), двое - Хорватию (зенитовец Деян Ловрен и хавбек ЦСКА Никола Влашич), двое - Польшу (Мацей Рыбус, Гжегож Крыховяк - оба "Локомотив"), а также спартаковцы Алекс Крал (Чехия) и Квинси Промес (Нидерланды).

Наибольшее количество представителей на Евро у английской Премьер-лиги - 118 игроков. Далее идут первенства Германии (90 футболистов), Италии (70) и Испании (39). Всего на турнире примут участие спортсмены из 42 лиг. В списке клубов с наибольшим количеством игроков лидируют финалисты Лиги чемпионов - "Манчестер Сити" и "Челси" (по 15 человек).

Накануне также компания CIES Football Observatory представила обновленный рейтинг самых дорогих футболистов ведущих европейских первенств на данный момент. Новым лидером списка стал полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден (190,2 млн евро). Вместе с ним в тройку вошли два представителя "Манчестер Юнайтед" - Мэйсон Гринвуд (178 млн) и Маркус Рэшфорд (159,1 млн). В топ-15 рейтинга также попали: Эрлинг Холланд (155,5 млн), Бруну Фернандеш (154,3), Френки де Йонг (138,7), Педри (133,2), Альфонсо Дэвис (131,6), Жоау Фелиш (127,8), Мэйсон Маунт (123,6), Джейдон Санчо (120,8), Килиан Мбаппе (118,3), Ферран Торрес (118), Кай Хаверц (116,5) и Трент Александер-Арнольд (115).

Тем временем

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб в летнее межсезонье. Как сообщают зарубежные СМИ, представители португальца ведут переговоры с "ПСЖ", "Реалом" и "Манчестер Юнайтед". Сам Роналду сейчас сосредоточен на Евро и готовится решить все остальные вопросы после турнира.